В Кремле отвергли идею Трампа о "заморозке" линии фронта на Украине

Идею президента США о "заморозке" линии фронта на Украине до урегулирования конфликта отвергли в Кремле. Ответ Москвы хорошо известен, позиция России не меняется, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал сообщения СМИ о предложениях американского лидера. Песков подчеркнул: любые предложения и инициативы, не учитывающие интересы России, не могут стать основой мирных переговоров.

Ранее стало известно о телефонном разговоре главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Беседу назвал конструктивной. Дипломаты могут провести встречу по Украине 23 октября, передает ТАСС.