Умер 29-летний американский гроссмейстер Даниэль Народицкий

В США скончался гроссмейстер Даниэль Народицкий. Он был одним из наиболее известных шахматных комментаторов, работал в том числе и с российской аудиторий, в идеале знал русский язык. Шахматисту было 29 лет.

"Ушел из жизни известный американский гроссмейстер, большой друг нашего канала Даниэль Народицкий. Он не раз бывал в наших эфирах. Всегда был позитивен и профессионален в своих комментариях", — сообщает Telegram-канал Crestbook Шахматы.

Семья подтвердила кончину спортсмена. "С глубокой печалью мы сообщаем о неожиданной кончине Дэниэля Народицкого. Дэниэль был талантливым шахматистом, комментатором и педагогом, а также уважаемым членом шахматного сообщества, которым восхищались болельщики и игроки по всему миру. Он также был любящим сыном, братом и верным другом для многих", — передает заявление родных гроссмейстера шахматный клуб города Шарлотта, где американец работал тренером.

Причина смерти не разглашается. Знавшие Даниэля российские шахматисты отмечают, что спортсмен не имел проблем со здоровьем.