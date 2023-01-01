Киев искажает данные о потерях Вооруженных сил Украины. С таким обвинением в адрес украинских властей выступил в соцсети X британский журналист Уоррен Торнтон. Он опубликовал видео, на котором запечатлены ряды свежих могил на окраине Днепропетровска.

Как написал Торнтон, такие же захоронения появились в Запорожье, Харькове и Черкассах. Украинские власти в официальных брифингах занижают военные потери ВСУ, но на деле все иначе. По его данным, с начала спецоперации Киев потерял два миллиона военнослужащих.

Другой западный журналист – ирландец Чей Боуз – сообщил, что на Украине создают фальшивые подразделения ВСУ. По официальным данным, в 2023 году в стране появилось 26 новых бригад. Боуз обратил внимание, что при этом общая численность армии увеличилась только на 50 тысяч человек.