Светлана Зейналова показала особенную дочь и эмоционально обратилась к ней

Телеведущая Светлана Зейналова воспитывает двоих дочерей Александру и Веронику. Старшая наследница звезды ТВ имеет серьезные проблемы со здоровьем, - девочка вскоре после рождения перенесла операцию на сердце, а позже ей поставили диагноз аутизм.

Зейналова всеми силами старалась дать Александре полноценную жизнь. Девочка ходила в школу, прилежно училась и мечтала о колледже. В итоге все получилось, в этом году Саша поступила, теперь она изучает графический дизайн.

20 октября у наследницы Светланы особый день. Зейналова оставила дочери эмоциональное послание в своем Telegram-канале и поздравила ее.

"Моей настоящей любви исполняется 17 лет! Она родилась 20.10 в 22:20. И вместе с ней родилась настоящая я! Все, что в жизни я умею, чего добилась, что поняла — все благодаря моей неземной, умной и прекрасной Саше", — обратилась телеведущая к наследнице.

Зейналова отметила, что на протяжении 17 лет они с Александрой бьются за счастье, право жить и учиться, мечтать. "Я никогда не знала, что такое настоящая сила, пока в моей жизни не появилась Саша", — отметила ведущая.

Напомним, что Светлана Зейналова воспитывала дочь одна. Отец Саши ушел из семьи, когда узнал о диагнозе девочки. По мнению ведущей, мужчины часто остро реагируют на подобные ситуации.