В Европарламенте признали отказ от российского газа самоубийством Европы

ЕС сознательно ведет себя к спирали деиндустриализации, стремительному росту безработицы и необратимой потере международной конкурентоспособности. Отказ Европы от дешевого российского газа равносилен экономическому самоубийству, заявила депутат ЕП от правой Австрийской партии свободы Петра Штегер.

По словам евродепутата, ЕС рискует благосостоянием и стабильностью. Штегер подчеркнула, что такие объемы поставок невозможно компенсировать в обозримом будущем на экономически приемлемых условиях. Вдобавок сжиженный природный газ не только значительно дороже, но и связан с огромными логистическими и экологическими трудностями.

Совет Евросоюза 20 октября утвердил поэтапный отказ от импорта газа из России с 1 января 2026 года. Сохраняется переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года, передает РИА Новости.