Вооруженные силы России атаковали объекты украинского ВПК. Приходят сообщения о серии взрывов в Харькове, Черкасской и Черниговской областях.

В зоне спецоперации наши подразделения улучшили позиции практически на всех основных участках фронта. Накануне Минобороны подтвердило взятие под контроль села Ленино в ДНР.

В зоне ответственности группировки "Юг" экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил командный пункт неонацистов, сбросив на вражеские позиции снаряды с универсальным модулем планирования и коррекции. Все цели были поражены.

Бойцы группировки "Центр" рассказали подробности освобождения села Чунишино на Красноармейском направлении. В ходе наступления наши штурмовики воспользовались тактикой имитации боевых действий. Пока неприятель направлял дроны и огонь артиллерии на один участок, российские подразделения заходили с другой стороны и захватывали опорники ВСУ.

В Харьковской области экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" группировки "Север" поразил пункт временной дислокации украинских боевиков. Координаты скопления живой силы противника передала разведка. Удар термобарическими снарядами не оставил шансов неонацистам. Средства объективного контроля подтвердили ликвидацию всех целей.