Минобороны представило новых героев СВО

Минобороны России представило новых героев спецоперации.

Гвардии рядовой Юрий Филиппов, преодолев минно-взрывные заграждения, скрытно пробрался к опорнику ВСУ, уничтожил нескольких радикалов, расчистив путь штурмовой группе. При попытке неприятеля вернуть утраченный рубеж Юрий ликвидировал боевиков и четыре беспилотника.

Рядовой Артем Гаврилов с товарищами, доставляя на передовую оборудование средств радиоэлектронной борьбы, заметил вражеский дрон и меткими выстрелами поразил его, не допустив потерь среди личного состава и техники. Аппаратура РЭБ была успешно установлена на нашей позиции.