Печальную правду о произошедшем с Усольцевыми выдал знак, на который никто не обратил внимания

28 сентября Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочкой Ариной и 12-летней собакой породы корги отправились в поход в тайгу недалеко от поселка Кутурчин. С тех пор семью никто не видел, нет даже следов, указывающих на случившееся с туристами.

Спасатели и волонтеры активно искали Усольцевых около двух недель. Но из-за снегопадов 12 октября было принято решение прекратить операцию. Сейчас на месте, где могли пропасть люди, работают лишь профессиональные поисковики, скалолазы и следователи. Заведено уголовное дело.

Рассматривается несколько версий произошедшего: нападение животных, убийство браконьерами или сектантами, а также бегство из страны. Сын Усольцевых, не участвовавший в походе, считает, что родители и сестра могли заблудиться, когда погнались за собакой — пес и раньше вел себя непослушно, мог убежать и не реагировал на команды.

Между тем, история обрастает все большими открытиями. Как рассказали волонтеры, им удалось обнаружить в районе поисков множество следов и останков диких животных. По мнению охотника Василия Федюнина, тела Усольцевых, если предположить, что они все же погибли, а не сбежали за границу, могли привлечь внимание диких зверей. Он отметил, что в этих краях в последние годы значительно увечилась популяция медведей и волков, а случаи, когда люди замерзали зимой, уже происходили.

Согласны с тем, что скорей всего семье не удалось спастись и опытные туристы. Люди, сами бывавшие в подобных ситуациях, обратили внимание на один важный знак — если бы семья просто заблудилась, в первые дни после пропажи местные жители видели бы дым над лесом. Жители поселка Кутурчин поняли, что с туристами что-то случилось уже следующим утром, ведь машина Усольцевых стояла ровно там, где днем ранее ее оставил Сергей. Еще до начала поисковой операции они внимательно посматривали в сторону тайги, но никто не заметил дым.

"Смущает тот факт, что Усольцевы пошли в многокилометровый поход с ребенком и этой не самой горной собачкой. Вначале, конечно, были мысли, что они заблудились. Но, ведь даже в самом мокром лесу можно сделать костер. А дыма никто не видел. В такие температуры без огня вообще не вариант выжить. На кадрах с места поисков семьи курум в снегу, а это крайне опасное занятие ползать по скользким камням да еще с ребенком и собакой. Какой-то бред. Поэтому я бы рассматривал скорее все же вариант с волками или же второй вариант, что они намеренно от чего-то сбежали в тайгу или из страны. Весной станет понятно", — рассказал "ТВ Центру" походник с более чем 10-летним стажем Андрей.