Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила в ночь на вторник, 21 октября, 55 украинских беспилотников.

Как уточняет Министерство обороны России в своем Telegram-канале, 34 БПЛА ликвидированы над территорией Ростовской области, шесть — над Воронежской областью, по три — над Краснодарским краем и Липецкой областью, два — над Крымом.

Кроме того, семь украинских беспилотников уничтожено и перехвачено над акваторией Черного моря.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров продемонстрировал генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу последствия атаки беспилотников ВСУ в Видном Московской области, предложив ему лично удостовериться в том, что киевский режим бьет по обычным жилым домам с мирными людьми.

Тем временем российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон "Воган". Как рассказал РИА Новости старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Круглый", аппарат "способен как делать сбросы, так и просто поражать цели в один конец".