Дуров: Меня не удивило ограбление Лувра

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что его "совершенно не удивило" ограбление Лувра. Об этом 21 октября он написал в соцсети X.

"Меня совершенно не удивило ограбление Лувра. Это ещё один печальный признак упадка некогда великой страны, правительство которой довело до совершенства искусство отвлекать людей мнимыми угрозами вместо того, чтобы противостоять настоящим", — написал бизнесмен.

19 октября газета Parisien сообщила, что грабители пробрались в парижский музей Лувр. Они украли восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским королевам и императрицам. Ограбление продлилось около 6 минут. В газете уточнили, что грабеж совершила группа из четырех человек, двое из которых непосредственно пробрались в музей.