Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил об отношении Киева к настрою администрации президента США Дональда Трампа к конструктивному обсуждению путей завершения украинского конфликта.

"Киевский режим откровенно плюет на настрой администрации Трампа на конструктивное обсуждение путей завершения украинского конфликта и делает всё, чтобы спровоцировать его эскалацию", — говорится в заявлении директора СВР РФ после прошедшего в узбекском городе Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Нарышкин подчеркнул, что мир переживает самый хрупкий для международной безопасности момент после Второй мировой войны.

"Однополярная западноцентричная система однозначно прекратила свое существование. Показательно, что из этого исходят буквально все закрытые западные прогнозы развития международной обстановки, с которыми мне доводилось знакомиться", — сказал он.

Период "геополитической неопределенности" продлится примерно до 2035 года, подчеркнул глава Службы внешней разведки.

Во время последней встречи с президентом США 17 октября Владимир Зеленский не смог договориться о поставках "Томагавков".

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа должна состояться в течение двух недель.