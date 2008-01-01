Мощный шторм пронесся по пригородам Парижа

Один человек погиб и девять пострадали в результате мощного шторма, который пронесся по пригородам Парижа.

Главный удар стихия обрушила на департамент Валь-д'Уаз. Ураганный ветер ломал деревья и срывал крыши с домов. На строительной площадке в городе Эрмон рухнули три башенных крана - один из них упал на жилой дом, другой - на медицинское учреждение.

Повреждения получили множество зданий. Разбиты сотни автомобилей. К устранению последствий привлечены 150 сотрудников экстренных служб. По данным властей, урагана такой силы в регионе не было с 2008 года.