Сенат США вновь не смог принять законопроект о финансировании правительства

Сенат США в 11-й раз не смог принять законопроект о финансировании правительства. Так называемый шатдаун продолжается в стране уже третью неделю.

Камнем преткновения между республиканцами и демократами по-прежнему остается финансирование медицинской программы для нелегальных мигрантов. Обе партии обвиняют друг друга в намеренном срыве работы федеральных учреждений.

Лидер демократического меньшинства призвал президента Трампа покинуть поле для гольфа и вмешаться в ситуацию. А министр энергетики сообщил о начале массовых увольнений сотрудников ядерной отрасли.