Свой среди чужих: Никите Михалкову - 80

Невероятная харизма. Неповторимые энергетика, обаяние, интонации. Правнук Василия Сурикова, внук Петра Кончаловского, сын Сергея Михалкова. Он выбрал свою дорогу: "Гармония, на мой взгляд, - это когда то, что ты хочешь, совпадает с тем, что ты можешь". В его случае совпадение идеальное.

Впервые страна попала под удивительное обаяние Никиты Михалкова в фильме "Я шагаю по Москве". Тех, кто не поверил тогда, Михалков в своих вокальных и других талантах потом убедил окончательно. В "Жестоком романсе" Эльдар Рязанов никого другого в роли Паратова и не представлял.

Рязанов снимет его и в знаменитом "Вокзале для двоих", Масленников - в истории про Шерлока Холмса, а Балабанов - в "Жмурках". Михалков из тех, кто не боится кардинально менять амплуа. А первый из своих режиссерских киношедевров - лихой вестерн "Свой среди чужих, чужой среди своих" - Никита Михалков снял в 28 лет!

Потом были и "Раба любви", и "Пять вечеров", и "Родня", и "Обломов". Сразу же сложилась та самая "михалковская команда" - актеры, операторы, композиторы. У него дар - собирать вокруг себя таланты. И дружат с ним всю жизнь.

Александр Адабашьян говорит - познакомились подростками. Был на его картинах художником, актером. Вместе писали сценарий к "Неоконченной пьесе для механического пианино". На этой картине проблем хватало. Сниматься в ней Михалков не планировал, но пришлось: "Перед самым началом съемок попал в автокатастрофу Стеблов, который должен был Стрелецкого играть. Заменен был на Никиту, но пришлось роль значительно покромсать - не мог одновременно за камерой стоять и на площадке".

Сам он обладает удивительным чутьем и пониманием людей.

"Он рентген, людей умеет сканировать, видеть насквозь. Такое ощущение, что он обладает каким-то свойством слышать мысли, слышать, о чем человек молчит", - говорит Дмитрий Дюжев, заслуженный артист России.

Борис Любимов, ректор Высшего театрального училища имени Щепкина, дружит с Михалковым много лет, они не только соседи по даче на Николиной горе, но и работали вместе: "Сам тратит себя потрясающе, но и с подчиненных требует, конечно, такой же отдачи".

Многолик, многогранен. У Михалкова и в жизни невероятное количество ролей. Бессменный президент Московского международного кинофестиваля. Телеведущий, блогер. Основатель киностудии и собственной киноакадемии. Подарок в юбилейный год - его Дом киноактера стал современнейшей сценической площадкой.

Он заядлый охотник. Долгими часами ожидания тренирует в себе безграничное терпение. Спорт тоже уважает, совмещает с творчеством. Мастер плести кинокружева. Обладатель высших кинематографических наград: "Золотой венецианский лев", "Оскар", Гран-при Каннского фестиваля. Он и хотел бы отметить юбилей тихо, в семейном кругу. Но кто ж позволит? Весь день - поздравления. И в качестве подарка - один за другим фильмы о нем.

Сам же Никита Михалков пока будто и не собирается снимать - театр, киноакадемия. Но друзья говорят - просто идет творческий процесс. Накапливает материал, продолжает поиск символов и смыслов. А как иначе, если вся жизнь - кино.