Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Лизы Алексиной с генетическим пороком сосудов

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинает сбор средств на лечение 10-летней Лизы Алексиной из Брянска. С рождения у девочки тяжелое поражение сосудов левой ноги. Заболевание прогрессирует, и, если ничего не делать, передвигаться она сможет только на костылях. Чтобы остановить страшный процесс, срочно нужны несколько сеансов лазерной хирургии. Но стоит лечение более полутора миллионов рублей. У многодетной семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

При любой, даже самой безобидной нагрузке у Лизы начинает сильно болеть нога. Поэтому рисование - то немногое, что девочке можно делать без ограничений. По всей левой ноге - багровая сыпь. Появилась она практически с рождения - на второй неделе жизни девочки. Непонятные тогда точки меняли цвет и размер в зависимости от температуры.

Врачи сначала списали странные пятна на особенности кожи и просто рекомендовали наблюдение. Позднее окажется, что это было скрытое течение более серьезного и коварного заболевания. Состояние ноги стремительно ухудшалось. Она стала отекать и беспокоить.

Оказалось, что у Лизы - обширная капиллярная мальформация нижней конечности. То есть серьезный генетический порок развития сосудов. Багровые пятна – лишь верхушка айсберга, за которой скрываются внутренние нарушения. С возрастом заболевание только прогрессирует. У девочки уже появились боли, пульсация и расширение вен, отеки. Наблюдаются диспропорции - больная нога при нагрузке или даже волнении увеличивается.

В свои десять Лиза вынуждена носить 38-й размер обуви. Но есть опасность для здоровья девочки: развитие сердечной недостаточности и другие страшные осложнения.

"Сосуды будут разрушаться дальше, если вовремя не провести лечение. Страшно, что девочка будет или с палочкой, или с костылем. Страшно за будущее ребенка. Страшно за его здоровье. Страшно, что не сможем что-то сделать для нее. Не сможем ей полностью помочь", - говорит мама.

Помочь Лизе может только лазерная хирургия. Она поможет купировать боль и уменьшить отеки. И, главное, - дать возможность ребёнку жить полноценно и без ограничений. А родителям перестать бояться за здоровье дочери. Но стоит такое лечение более полутора миллионов рублей. Для многодетной семьи - сумма неподъемная.

"Хочется видеть своего ребенка счастливым, радостным. Поэтому я обращаюсь с призывом о помощи ко всем благотворителям и неравнодушным. Помогите моей девочке", - просит мама.

Сейчас Лиза только мечтает о возможности долго гулять без боли. А еще девочке хочется пойти на плавание и танцевать. И в наших силах помочь этим заветным желаниям сбыться.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

