Сенат США приостановил работу над санкциями против России

Рассмотрение законопроекта о санкциях, которые могут ввести Соединенные Штаты против России, временно приостановлено. Об этом в понедельник, 20 октября, рассказал лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн.

Как отметил американский парламентарий, "на данный момент мы как бы нажимаем кнопку паузы". Сенатор объяснил это желанием "посмотреть, будет ли встреча с (президентом России Владимиром) Путиным в Будапеште "плодотворной".

В то же время Тьюн подчеркнул, что законопроект о санкциях — "инструмент в арсенале" президента США Дональда Трампа, который он "может использовать против россиян, чтобы заставить их сесть за стол переговоров".

При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон ожидает усиления экономического давления в отношении России по линии "Большой семерки" (G7), сообщает ТАСС.

Этому предшествовало заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что Киев и Москва не готовы к мирному соглашению — этого, по его мнению, сейчас не желает ни одна из сторон. Политик подчеркивал, что урегулирование все еще возможно, но для этого потребуется гораздо больше усилий. Говоря о рестрикциях, Вэнс признавал, что они могут нанести огромный ущерб экономике самих США, не обеспечив при этом желаемого результата.

После телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся 16 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что в целом "не против" санкций в отношении России. Однако он также отмечал, что сейчас не время вводить рестрикции, тем более что разговор был столь продуктивным, что может привести к мирному урегулированию.