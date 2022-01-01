Члены Североатлантического альянса в Европе продолжают активную подготовку к будущей, как им кажется, войне с Россией. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин.

Как уточнил Нарышкин, в НАТО, в частности, "поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования". Также "запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК".

Кроме того, глава СВР указал на то, что в Европе по линии НАТО на регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и "зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы".

Мир сегодня переживает самый хрупкий для безопасности момент после Второй мировой войны, необходимо умение идти на компромиссы и ответственность, чтобы избежать нового глобального вооруженного конфликта. Однако если эти качества сохранились на Востоке, то Запад их почти утратил, цитирует РИА Новости текст выступления Нарышкина на прошедшем в Самарканде заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

Ранее руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Мартин Йегер заявлял, что в Европе царит шаткий мир, способный в любой момент может скатиться в острую конфронтацию. По его утверждению, Россия "полна решимости" проверить европейские границы на прочность, что грозит перерасти в "горячее противостояние".

Тем временем официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что "агрессивное западноевропейское сообщество" начало выдавать "какие-то заявления, опять начались какие-то чуть ли не угрозы и так далее". По словам чиновницы, Европа саботирует любые мирные устремления России, "как они это делали в 2022 году, срывая мирные переговоры".