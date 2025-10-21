Российские войска стали применять новый тяжеловесный БПЛА

Российские военные начали применять новый тяжеловесный дрон "Воган".

Это новейшая отечественная разработка, сообщили РИА Новости военные. Дрон используют в двух целях: он может поражать цели в один конец и сбрасывать боеприпасы.

"Поднимает до девяти килограммов", - рассказал старший оператор подразделения БПЛА 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" с позывным "Круглый".

"Воган" устойчив к погодным условиям за счет своего веса и способен преодолевать большие расстояния.

Ранее сообщалось, что российские специалисты работают ад созданием лазерной системы. Ее можно установить на крыло БПЛА для уничтожения воздушных целей противника.