Готовившаяся встреча Лаврова и Рубио отложена на неопределенный срок

Ожидавшаяся на этой неделе встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио отложена на неопределенный срок.

Причины переноса не называются. В связи с этим предполагается, что предстоящий визит глав России и США в Будапешт также будет отложен, сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Не исключено, что Лавров и Рубио могут созвониться еще раз. Источник телеканала сообщает, что у глав внешнеполитических ведомств России и США "разные ожидания относительно прекращения конфликта на Украине".

Ранее агентство Reuters сообщало, что переговоры Лаврова и Рубио могут пройти 23 октября. 20 октября между ними состоялся телефонный разговор, в котором они обсудили итоги беседы президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.