Дружбе конец? Ссору Кудрявцевой и Гордон обсуждают в Сети

Ходят слухи, что черная кошка пробежала между закадычными подружками Катей Гордон и Лерой Кудрявцевой. К такому выводу пришли особо наблюдательные пользователи Сети и телеграм-канал "Светский хроник". Поводом стали несколько обстоятельств.

Так, на днях Катя Гордон справила день рождения. Более того, у юриста юбилей - 45 лет. Неизменно каждый год популярная ведущая ее публично поздравляла. Однако сейчас Лера Кудрявцева по какой-то причине этого не сделала. Вместо поздравлений и пожеланий ведущая в своих соцсетях обсуждала ограбление Лувра и новую няню для дочки Маши.

В свою очередь, Катя Гордон делала перепосты поздравлений, которые слали ей друзья и близкие. Причем среди них добрых слов от Леры Кудрявцевой не наблюдалось.

Как предполагают некоторые фанаты, подружки могли поругаться несколько дней назад, вскоре после того, как на Кудрявцеву обрушилась с завуалированной публичной отповедью Лариса Гузеева. Гордон в ночи разоткровенничалась, мол, большинство друзей - понты без действий, рассчитывать можно только на двоих (на кого конкретно, не написала).

А вскоре и Кудрявцева высказалась о лицемерии, двойных стандартах и фальши. Причем никаких имен тоже не назвала. Интересно, что обе блондинки так и подписаны друг на друга в соцсетях. Более того, у Кати и Леры, которые с недавних пор выступают дуэтом, в скором времени должен состояться концерт.