Звезда "Папиных дочек" Анастасия Сиваева рассказала, почему ушла из кино, а потом вернулась спустя много лет

Анастасия Сиваева стала сниматься в кино еще ребенком. Однако благодаря комедийному сериалу "Папины дочки" она прославилась. Роль девочки-гота Даши Васнецовой принесла ей бешеную известность. Однако на пике популярности актриса внезапно пропала с радаров. Почти на десять лет она покинула кино и не вела социальные сети, о ней не писали в СМИ.

Лишь в последнее время периодически Анастасия Сиваева начала возвращаться в Сеть, публикуя редкие фотографии. Настоящей сенсацией стало появление актрисы в сериале "Папины дочки". О том, почему она ушла из кино на долгие годы, Анастасия рассказала в свежем выпуске шоу "Кстати".

Так, актриса объяснила, что приняла решение уйти в тень, чтобы посвятить себя семье. Ей не хотелось, чтобы к ее близким было пристальное внимание общественности. "Вышла замуж. Подождите аплодировать, там потом "развелась" в конце будет. Это я вам кусками рассказываю. Родила сына. Это коротко. Захотелось такой жизни спокойной", - штрихами обозначила основные вехи последних лет Сиваева.

А вот "КП" утверждает, что якобы избранником актрисы стал Дмитрий Приваркин, который работает буровым супервайзером в филиале американской нефтесервисной компании в Абу-Даби. Вслед за супругом Анастасия переехала в ОАЭ. Она занималась воспитанием ребенка и много путешествовала. Однако в феврале актриса оформила развод. Что стало причиной, неизвестно.

Интересно, что еще 11 лет назад Анастасия Сиваева говорила, что отказалась от публичности и вряд ли вернется в профессию. Однако все случилось иначе, чем она думала, - актриса снова снимается. Причем Сиваева переживала, что выпала из съемочного процесса, и не была уверена, что у нее все получится.

"Я сама не знала, что будет, никто не знал. Я приду на площадку, а вдруг я все забыла? А вдруг я другая? Но через десять лет возвращение классно получилось", - констатировала актриса.