Проиграл всё и умер в нищете и забвении: горькая судьба "Джентльмена удачи" Раднэра Муратова

Отец будущего артиста, Зиннат Муратов, первый секретарь Татарского обкома КПСС, сына назвал в духе времени. Имя состояло из трёх слов – "радуйся новой эре", коротко – Раднэр.

Радик увлёкся театром, но после восьмого класса записался в Казанскую школу военно-воздушных сил – шла война. Лётчик, получивший диплом в 1946-м, жалел, что так и не совершил ни одного боевого вылета. И всё же его манили не облака, а кино. Он приехал в Москву, в поисках ВГИКа забрёл на ВДНХ, и тут сама судьба распахнула ему объятия.

"Я сел в своей лётной шинели, и в это время ко мне подошёл один человек и стал очень мной интересоваться", - вспоминал Раднэр Муратов.

Он и представить не мог, что рассказывает о своей мечте режиссёру и педагогу Михаилу Ромму. Так, ещё до экзаменов Муратов был зачислен во ВГИК и вскоре замелькал на экранах вместе с возлюбленной Изольдой Извицкой.

Добрый парень тронул сердце самой красивой девушки института. Они уже готовились к свадьбе, но Изольда выбрала другого. Раднэр женился на актрисе Елене Довлатбековой, родился сын, но семью разрушила страсть к игре. И вовсе не на сцене.

Его вторым домом был ипподром (он делал ставки на бегах). По каким-то секретным приметам просчитывал комбинации цифр в "Спортлото" и, надо сказать, редко ошибался. Он был прекрасным шахматистом и не раз обыгрывал чемпиона мира Василия Смыслова! Раднэр срывал баснословный куш и делал новую ставку. И так до тех пор, пока не проигрывал всё до последней копейки.

Своим счастливым лотерейным билетом Раднэр Муратов считал кинокомедию "Джентльмены удачи". После премьеры актёру не давали прохода на улице, зрители знали наизусть все реплики Василия Алибабаевича.

Такого успеха больше у актёра не было. Шли годы, он терял форму, и режиссёры предлагали эпизодические роли. Деньгами помогали друзья, которые безуспешно пытались излечить его от игромании. В последние годы страдал болезнью Альцгеймера, много пил, мог уйти из дома и пропасть.

Скромный, немного наивный, с детской улыбкой на лице, Раднэр Муратов не жаловался на судьбу. Жил в однокомнатной квартире и спал на снятой с петель двери рядом с переполненным книжным шкафом и даже в крайней нужде не продал ни одной книги. Они были последним капиталом джентльмена, которого покинула удача.