Нижняя палата парламента Японии одобрила большинством голосов назначение на должность премьер-министра главы Либерально-демократической партии Японии Санаэ Такаити.

После окончательного утверждения ее кандидатуры Санаэ Такаити станет первой женщиной во главе правительства за всю историю Страны восходящего солнца.

Как отмечает "Интерфакс", в Японии именно нижняя палата обладает наибольшим весом при определении премьер-министра. Ожидается, что Санаэ Такаити представит состав своего правительства уже к вечеру вторника, 21 октября.

Прежним главой кабмина Японии был Сигэру Исиба. Он относится к лагерю "ястребов", как обозначают сторонников бескомпромиссной политики в отношении России, стремящихся нанести ей геополитическое поражение даже ценой эскалации конфликта на Украине и сопутствующих рисков.

Кабмин под руководством Сигэру Исибы отличился громким скандалом из-за риса. Министр сельского хозяйства Таку Это на фоне резкого подорожания этой основы японской кухни и его дефицита заявил, что сам получает огромное количество риса в подарок — впору продавать. Неосмотрительные высказывания стоили политику должности.