Великобритания допустила отправку военных на Украину

Великобритания готова направить своих военных на Украину, но только после завершения украинского конфликта с Россией. Об этом объявил в понедельник, 20 октября, британский министр обороны Джон Хили.

По утверждению политика, которого цитирует Sky News, Минобороны Великобритании уже пересматривает уровень готовности своей армии. Также Хили заявил, что ускорит выделение миллионов фунтов стерлингов на "подготовку к любому возможному развертыванию в Украине".

Уточняется, что в случае заключения Москвой и Киевом соглашения о прекращении огня Великобритания потратит свыше 134 миллионов долларов на отправку своих войск на Украину.

Ранее источники в Европе подчеркивали, что Великобритании и Франции будет непросто реализовать на практике свой план по отправке войск на Украину из-за политической слабости лидеров этих государств и экономических проблем.

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила: Москва не раз подчеркивала, что не приемлет появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО — это чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями.