Никита Михалков и Анастасия Вертинская: почему распался брак самой красивой пары советского кино

Дочь великого музыканта. Сын легендарного писателя. Взрывная любовь, сумасшедшая ревность и отказ от компромиссов. Никита Михалков и Анастасия Вертинская. Сегодня, в день рождения, режиссера вспоминаем, почему распался его брак с актрисой.

---

Студент Щукинского училища Никита потерял дар речи, когда впервые вживую увидел свою однокурсницу Настю. К тому времени девушка уже была суперзвездой – роль Ассоль в "Алых парусах" принесла ей необыкновенную славу. Михалков тоже снялся в нашумевшей ленте "Я шагаю по Москве", но до популярности Вертинской ему тогда было далеко. Никита Сергеевич влюбился сразу, но Анастасия Александровна не отвечала взаимностью. Вокруг неё вились толпы поклонников.

После долгих попыток увлечь Настю Никита отчаялся и начал встречаться с их общей подругой – балериной Еленой Матвеевой. За Вертинской в тот момент ухаживал Андрей Миронов. Однажды на вечеринке пары встретились. Вертинская с Михалковым просто сбежали с посиделок вдвоём. Режиссёр вспоминал, что их взгляды пересеклись, и любовь внезапно вспыхнула, как спичка. Начался бурный роман со скандалами, примирениями, битьём посуды и ревностью. Даже беременность Вертинской не сбавила накала страстей – настолько горячими были темпераменты влюблённых.

Свадьбу Анастасия и Никита сыграли только спустя полгода после рождения сына Степана. Однако штамп в паспорте не изменил характеров супругов. Оба считали себя лидерами. Михалков настаивал, что жена должна сидеть дома и рожать детей. Вертинская была категорически против: головокружительное начало её карьеры обещало и такое же продолжение, поэтому становиться домохозяйкой она совсем не планировала. Говорят, Михалков страшно ревновал жену и мог начать драку с любым, кто хотя бы смотрел на неё. А на Вертинскую, естественно, смотрели многие.

Примирить свои позиции артисты так и не смогли. В 1971-м они развелись. Официальный брак Никиты Михалкова и Анастасии Вертинской просуществовал пять лет. В семье родился сын Степан, который впоследствии стал ресторатором. Споров об имуществе при расставании не возникло.

В 1976 году Вертинская вышла замуж за Александра Градского, но брак долго не продержался. Потом у актрисы был 20-летний роман с Олегом Ефремовым. Она вспоминала, что в момент, когда хотела за него замуж, он побоялся оставить жену, а когда уйти из семьи решился, то Вертинская сама уже его разлюбила. Михалков в холостяках не засиделся: в 1973-м женился на модели Татьяне Соловьёвой. Она воплотила его идеал – стала матерью троих детей и всю себя посвятила семейному очагу.