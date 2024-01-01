Основатель Telegram Павел Дуров заявил о готовности выкупить похищенные из Лувра драгоценности.

Бизнесмена совершенно не удивило ограбление главного музея Франции, так как страна пребывает в упадке, а ее власти отвлекает людей "призрачными угрозами", вместо того, чтобы решать реальные проблемы.

"С удовольствием куплю украденные украшения и пожертвую их обратно Лувру. Я, конечно, имею в виду Лувр в Абу-Даби; никто не ворует из Лувра в Абу-Даби", - написал Дуров в соцсети X.

Дуров регулярно критикует французские власти после своего задержания в августе 2024 года. На него заведено уголовное дело по поводу отказа от сотрудничества с властями.

19 октября группа из четырех грабителей пробралась в Лувр и украла восемь ювелирных украшений, принадлежавших французским императрицам. По информации полиции, злоумышленники проникли в музей через окно, поднявшись на лестнице автовышки. Оконное стекло они вырезали болгаркой. С места преступления воры скрылись на скутерах.

Ограбление длилось семь минут, сообщил глава МВД Франции Нуньес. Прокуратура Парижа рассматривает две основные версии ограбления Лувра: заказное ограбление или и с целью отмывания средств. Проводится расследования, изучаются вопросы охраны и безопасности музея.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал ограбление Лувра посягательством на наследие, которым дорожит страна.