МИД опроверг отсрочку встречи Лаврова и Рубио

Возможная будущая встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио требует подготовки. На это указал во вторник, 21 октября, заместитель российского политика Сергей Рябков.

Комментируя публикации западных СМИ о том, что пресловутая встреча якобы отсрочена на неопределенное время, Рябков подчеркнул, что "нельзя отложить то, о чем не было договоренности". Он отметил, что Москва не подтверждала того, о чем писали на Западе касаемо встречи Лаврова и Рубио.

Хотя "у нас не было и близко понимания по срокам и месту такого контакта", все же "как идея" такая встреча рассматривается, уточнил замминистра. Однако "именно потому, что значимость по такому мероприятию высока, оно требует подготовки", сообщает РИА Новости.

О следующем этапе российско-американского диалога стало известно после телефонного разговора президентов России и США, состоявшегося 16 октября. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили дальнейшее развитие отношений. Вскоре после этого было объявлено, что лидеры государств встретятся в Будапеште. Этому будет предшествовать общение руководителей внешнеполитических ведомств.

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио созвонились 20 октября. Они обсудили возможные конкретные шаги "в интересах реализации пониманий", достигнутых президентами.