Володин назвал цель ужесточения наказания за диверсии

Законопроект, предусматривающий ужесточение ответственности за диверсионные преступления, направлен на защиту интересов России и повышение ее безопасности. Об этом заявил во вторник, 21 октября, председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Как подтвердил политик в своем Telegram-канале, соответствующие поправки авторства 419 депутатов уже внесены на рассмотрение Госдумы. Эта законодательная инициатива продиктована опасениями из-за вовлечения в диверсионную деятельность подростков, которые зачастую не отдают себе отчета в своих действиях. Володин призвал сделать все необходимое, чтобы защитить детей от такой участи.

В связи с этим предлагается сажать пожизненно людей, которые вовлекают несовершеннолетних в диверсионную деятельность, отменить сроки давности по всем подобным преступлениям, запретить условные сроки за диверсии и ограничить осужденным за диверсии право на ходатайство об условно-досрочном освобождении.

В отношении организаторов диверсионно-террористического сообщества предлагается ввести ответственность не только за его создание и руководство им, но и за все совершенные преступления.

За умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, представляющих особую опасность для общества, предлагается предусмотреть уголовную ответственность с 14 лет.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отмечал, что украинские спецслужбы активно пытаются привлекать подростков и молодежь в качестве исполнителей терактов — поджогов административных зданий и военкоматов, повреждения оборудования железных дорог и иной критической инфраструктуры.

Правоохранительные органы подчеркивали, что подросткам обещают деньги и отправку за границу за совершение диверсий. Однако в действительности ничего, кроме сломанной жизни и длительных сроков, исполнители преступлений не получают.