Названа причина развода красавчика сына Рыбина и Сенчуковой

У певицы Натальи Сенчуковой и солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина есть единственный сын Василий. Некоторое время назад он женился на своей давней возлюбленной Дарье. Родители полностью приняли и одобрили выбор наследника. Тем удивительнее было узнать, что Василий и Дарья оформили развод.

Говорят, новость стала полной неожиданностью для Сенчуковой и Рыбина. Что стало причиной развода, не уточнялось, однако Василий туманно намекал, что был целый список проблем.

В итоге прояснил ситуацию продюсер Сергей Дворцов. "Причина, на меня взгляд, проста: молодой человек знает себе цену и, вполне вероятно, ищет партнершу „получше“ — красивую и успешную, соответствующую уровню его родителей. Для семьи известие о разводе вряд ли стало шоком — это было ожидаемо", - рассуждает продюсер.

При этом он подчеркнул, что уверен в абсолютном невмешательстве в ситуацию Сенчуковой и Рыбина, как могло бы показаться со стороны.

"Вася — успешный и самостоятельный молодой человек, не зависящий от родителей, и, как обаятельный парень, всегда будет в центре женского внимания. Что касается его родителей, Виктора и Натальи, у меня сложилось впечатление, что они делали большую ставку на эту девушку, но, видимо, их надежды не оправдались", - заключил Дворцов в беседе с aif.ru.