Вот куда Дранга увез беременную Муцениеце с детьми

Ремонт в холостяцкой берлоге Петра Дранги окончен. Теперь особняк аккордеониста-виртуоза в поселке Княжье озеро заполонили дети и животные. Наследники Агаты Муцениеце от первого мужа, актера Павла Прилучного, сын Тимофей и дочь Мия, перешли в новую школу. Теперь они посещают учебное заведение, которое расположено буквально в двух шагах от дома.

В новом жилище у каждого есть своя комната, причем даже у будущей дочки Агаты и Петра, сообщает "Светский хроник". К слову, Муцениеце с головой погружена в поиски няни. Совсем скоро популярная актриса родит третьего ребенка.

Напомним, Агата Муцениеце и Петр Дранга сыграли свадьбу 25 августа. Торжество прошло в Императорском яхт-клубе в самом центре Москвы. Актриса призналась, что взяла фамилию мужа.

Предложение музыкант сделал еще в мае. А с начала года стали ходить слухи об интересном положении Агаты. Тогда поводом для пересудов послужило решение актрисы покинуть танцевальное шоу, в котором она была звездой. Дело в том, что Муцениеце играла в нем в откровенных нарядах, демонстрируя точеную фигуру.