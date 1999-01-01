Россиянина задержали за передачу Киеву данных о ПВО в Подмосковье

В Москве задержали россиянина, который передавал украинской стороне данные о дислокации сил ПВО и объектов Минобороны

Мужчина 1999 года рождения. Он связался через Telegram с представителями украинских спецслужб и передавал данные о военных объектах, расположенных на территории Московской области и Краснодарского края, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Кроме того, злоумышленник передавал координаты местности для наведения ракет и беспилотников.

Установлено, что в 2019-2020-х годах задержанный приезжал на Украину, где принимал участие в политических акциях и установил связь с военными ВСУ, сотрудниками СБУ и боевиками запрещенного в России украинского националистического военизированного формирования.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Фигурант дела арестован. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.