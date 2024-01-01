Стрелявший в премьера Словакии получил 21 год тюрьмы

Суд признал Юрая Цинтулу, обвиняемого в покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в мае 2024 года, виновным. Вердикт оглашен во вторник, 21 октября.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на словацкое издание Denník N., Цинтула, которому в момент покушения был 71 год, приговорен к 21 году лишения свободы.

После событий мая 2024 года Роберт Фицо возложил вину за покушение на его жизнь на политическую оппозицию. В видеообращении премьер-министр заявил, что стрелявший в него Юрай Цинтула был всего лишь "послом зла и политической ненависти", которую разочарованная оппозиция развила в Словакии до непреодолимых масштабов.

Несколько месяцев спустя Фицо рассказал о продолжающихся попытках покушения на него, которые предпринимаются из-за его позиции по украинскому конфликту. В октябре 2024 года на мероприятии с участием политика был задержан вооруженный мужчина.