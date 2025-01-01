В Госдуме напомнили о предстоящей шестидневной рабочей неделе

Предстоящая рабочая неделя, которая начнется в понедельник, 27 октября, будет шестидневной. Об этом рассказала во вторник, 21 октября, член комитета Государственной думы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Как уточнила парламентарий, работать шесть дней вместо пяти российским гражданам, которые трудятся в формате пятидневки, предстоит "в целях оптимального использования рабочего времени и времени отдыха".

Зато после этого ожидается сразу три выходных дня — с воскресенья, 2 ноября, по вторник, 4 ноября, цитирует Светлану Бессараб РИА Новости.

Ранее депутат Государственной думы Алексей Говырин предупреждал, что в ноябре из-за длинного уикенда изменится график выплаты пенсий: деньги поступят ряду граждан уже 1 ноября, чтобы не заставлять пенсионеров ждать окончания праздничных выходных.

Между тем российский министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что впереди у жителей нашей страны — самые продолжительные новогодние выходные за многие годы. Отдыхать россиянам предстоит целых 12 дней, начиная с 31 декабря. Последний день 2025 года выпадает на среду, однако его сделали нерабочим благодаря переносу выходных дней.