Полина Диброва: "Новый дом, новая жизнь"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. Развод супруги оформили в конце сентября. Теперь их связывают только трое детей, которых телеведущий обещал обеспечить всем необходимым.

Красавицу Полину у шоумена увел друг семьи Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Говорили, что Диброва и Товстик планируют вскоре пожениться и вместе воспитывать детей — троих Полины и шестерых Романа.

Но, похоже, это не более чем слухи. После развода Полина переехала в новый дом, который, по некоторым данным, оплачивает ее экс-супруг. В своем официальном телеграм-канале Диброва показала обстановку в особняке. "Новый дом, новая жизнь", - коротко написала Полина.

Особо наблюдательные поклонники обратили внимание, что присутствие мужчины в доме незаметно (или Диброва предпочитает это не демонстрировать).

Кстати, говорят, что развод оказался выгоден Дмитрию Диброву. Дело в том, что его карьера пошла в гору. Шоумен вернулся в кресло ведущего интеллектуальной программы "Кто хочет стать миллионером?", а также стал чаще получать заказы на ведение частных мероприятий. Кроме того, он рассматривает предложения о рекламе.