Число пострадавших при отравлении едой в Улан-Удэ возросло до 121

Количество пациентов с острой кишечной инфекцией и сальмонеллезом в результате массового отравления готовой едой в Бурятии увеличилось до 121.

Как сообщили ТАСС в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, среди пострадавших — 66 несовершеннолетних. Госпитализированы 67 человек, в том числе 40 детей.

По данным SHOT, задержана заведующая цехом компании "Восток" — это предприятие выпустило продукцию, которой отравились жители Улан-Удэ. Женщине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса России "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В августе массовое отравление произошло в детском лагере Стерлибашевского района Башкирии. Министр здравоохранения региона Айрат Рахматуллин рассказал, что в инфекционный центр Стерлитамака были доставлены более 20 детей.

В Дагестане массовое пищевое отравление было выявлено на базе отдыха "Рубас" в Дербентском районе. 19 человек, в том числе 17 детей, были госпитализированы в Центральную городскую больницу Дербента.