Некоторые европейские лидеры стремятся принять участие во встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которую планируется провести в венгерской столице Будапеште.

По словам источников Politico, близких к обсуждению, "некоторые лидеры Евросоюза будут лоббировать участие во встрече Трампа и Путина" из опасений, что американский лидер поддержит позицию Москвы по украинскому урегулированию и надавит на Киев.

Также, по данным собеседников издания, Европа постарается обеспечить место за переговорным столом в Будапеште предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.

Между тем западные СМИ пишут, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште станет болезненным ударом для Евросоюза. Глава венгерского кабмина Виктор Орбан получит преимущества перед своими оппонентами в ЕС — это особенно важно на фоне попыток ряда европейских политиков снизить влияние премьера Венгрии.

Что касается идеи участия в российско-американском саммите в Венгрии главы киевского режима, Трамп подчеркивал, что мероприятие в Будапеште будет двусторонним. Однако президент США пообещал, что Владимир Зеленский будет находиться на связи во время этого саммита.