В Казани девушку жестоко избили в подъезде и похитили

В Казани неизвестный мужчина напал на девушку, избил ее, а затем увез на автомобиле.

Инцидент произошел возле жилого комплекса "Родина" накануне вечером. Судя по камерам видеонаблюдения, девушка пыталась скрыться от преследователя в подъезде, но не смогла заблокировать входную дверь.

Мужчина попал внутрь, повалил жертву на пол и избил. Затем он вывел потерпевшую, затолкал в машину и увез в неизвестном направлении, сообщает МВД по Татарстану.

В настоящее время полиция ведет поиски. Следователи устанавливают личность нападавшего и обстоятельства случившегося.