Новая жена Павла Мамаева: "Алана тешила себя иллюзиями, что она будет его "доить"

Павел Мамаев развелся с женой Аланой еще несколько лет назад, однако скандалы между экс-супругами не прекращаются. Дошло до суда. В прошлом году Павел подал иск против Аланы. Спортсмен потребовал вернуть десять миллионов рублей, которыми бывшая жена, согласно формулировке в документах, неосновательно обогатилась за его счет.

Сейчас Павел Мамаев прокомментировал эту информацию. "Когда мы уже развелись, я дал ей десять миллионов на содержание дочки… У нас даже была ситуация: встретился я с дочерью и спрашиваю, купили ли ей что-то на те деньги, что перевел? Она ответила, что да, куртку", - рассказал футболист в новом выпуске шоу "Ставка на любовь".

В настоящее время спортсмен счастлив в новом браке. Надежда Мамаева поддерживает мужа. Она высказала мнение, что Алана постоянно провоцировала Павла, предлагая ему развестись. А когда тот вдруг согласился, она такого не ожидала.

"Когда они развелись, Алана много времени тешила себя иллюзиями, что она будет его „доить“, а тут не получилось… Она и дочку настраивала против, гадости про него говорила", - сообщила Надежда Мамаева.

Напомним, Павел и Алана Мамаевы развелись в 2021 году. В браке у них появилась дочь Алиса. В 2022 году футболист женился во второй раз. В семье подрастает двое сыновей.