Саркози сел в тюрьму на пять лет

Новый прецедент и в современной политической истории Франции: Николя Саркози стал первым экс-главой республики, который сел в тюрьму.

Утром 21 октября он вышел из дома в сопровождении супруги Карлы Бруни, обнял ее на прощанье, поприветствовал собравшихся сторонников и под их аплодисменты отправился в автомобиле в тюрьму "Сантэ" на западной окраине Парижа. Там Саркози проведет пять лет, если не будет освобожден по амнистии.

В сентябре суд приговорил политика к лишению свободы по делу о финансировании его предвыборной кампании ливийским режимом Каддафи. Сам Саркози вину не признал.