Подробности убийства известного оператора Сергея Политика

Трагическое событие случилось еще 18 октября, однако информация о смерти оператора Сергея Политика распространилась лишь сейчас. Появились подробности преступления.

Оказалось, что соавтора молодежного сериала "Закрытая школа" убили прямо в его подъезде на улице Сталеваров. Сергей вышел покурить, в этот момент в дом пытались войти неизвестные ему люди. Политик отказался впускать незнакомцев. В результате ссоры кинодеятель брызнул в лицо оппоненту перцовым баллончиком, тот достал из кармана нож и нанес им удар прямо в грудь Политику, передает 112.

Оператора срочно госпитализировали, однако медикам не удалось его спасти. Политик умер в реанимации. В настоящее время ведутся поиски убийцы.

Брат Сергея Политика рассказал, что тот неоднократно сталкивался с хулиганами в подъезде. По его словам, недавно там и вовсе делали закладки. Именно поэтому оператор и сделал замечание толпе неизвестных мужчин.

Напомним, Сергей Политик снимал картины "Закрытая школа", "Домовой", "Домохозяин" и другие.