Вот что ожидает Елену Блиновскую в колонии: "На человека положено три квадратных метра"

На днях Мосгорсуд изменил приговор Елене Блиновской, осужденной на пять лет колонии за уклонение от уплаты налогов и отмывание денежных средств. Апелляция смягчила блогеру срок наказания - до 4,5 года. Также штраф в миллион рублей снизили до 950 тысяч. В ближайшее время Елена из СИЗО будет переправлена в тюрьму, где ей останется сидеть 1,5 года.

Куда именно поедет "королева марафонов", пока неизвестно. Но условия явно будут далеки от тех, к которым она привыкла. "Это, естественно, современное здание с двухэтажными койками, где на человека положено три квадратных метра. В исправительной колонии — отряды. Отряды формируются из определенного количества человек, и их состав на усмотрение администрации исправительного учреждения", - рассказала адвокат Мария Косицкая Пятому каналу.

Также осужденные в колонии выполняют разную работу: шьют одежду, занимаются подсобным хозяйством, трудятся в огородах или на кухне. При этом они получают зарплату. Сколько будет зарабатывать Елена Блиновская, сказать сложно, однако очевидно, что это не те суммы, которые она привыкла получать.

"Официально законом у нас определено, что размер заработной платы не может быть меньше размера оплаты труда. А в настоящее время в Российской Федерации это чуть более 22 тысяч. Но работа в таких учреждениях, как правило, посменная. Это первое. И, во-вторых, если мы касаемся швейного производства, то это в зависимости от выработки нормы", - объяснил эксперт.