Электронные квитанции за услуги ЖКХ введут по всей России

Электронные квитанции для оплаты услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) введут на всей территории России. Об этом говорится в поправках в законодательство, разработанных Министерством строительства и ЖКХ.

Как пишут "Известия", предполагается, что платежки на оплату коммунальных услуг в электронной форме будут одновременно размещаться в двух системах: в ГИС ЖКХ и на портале "Госуслуги". Сам факт публикации будет считаться "надлежащей доставкой платежного документа потребителю".

Переход на электронные платежки, согласно законопроекту, будут осуществлять по инициативе ресурсоснабжающих организаций и при наличии согласия потребителей ЖКУ.

В Минцифры подтвердили, что обсуждают с Минстроем такие новации, а также заверили, что бумажные квитанции для оплаты услуг ЖКХ останутся доступны для всех желающих.

Тем временем в России решили изменить срок предоставления россиянам квитанций для оплаты коммунальных услуг. В Госдуме рассказали, что с марта 2026 года платежки будут раздавать гражданам не первого числа каждого месяца, а пятого. Эта норма необходима, чтобы исключить любые задержки оплаты услуг ЖКХ, ведь у большинства россиян зарплата приходится не на первое число месяца — ее, как правило, выплачивают, начиная с пятого числа.

Тем временем платежки попали в зрения мошенников — они стали использовать квитанции в качестве инструмента для своих преступных схем. Россиян предупредили, что в их почтовые ящики могут попасть фейковые платежки. Люди сканируют QR-код и гасят "задолженность", теряя при этом личные данные.