Обещания западных государств по поддержке Киева не содержат указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Такое заявление сделал бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.

По словам украинского политика, "несмотря на амбициозные цели, заявленные по поддержке Украины, вероятно, все это будет выполняться без сроков и механизмов обязательного выполнения и, как следствие, без соответствующих гарантий".

Наряду с этим Залужный признал, что Евросоюз не рассматривает Украину в качестве полноценного партнера в формировании новой архитектуры европейской безопасности. В статье, опубликованной на официальном сайте польского исследовательского центра Eastern Flank Institute, украинский политик отметил, что киевский режим важен Европе только с точки зрения "частичного использования боевого опыта и помощи в войне с Россией, следуя стратегии избегания войны путем поддержки уже воюющего соседа".

Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет призвал союзников США по Североатлантическому альянсу усилить поддержку киевского режима. Ключевым механизмом помощи Украине по линии НАТО американский министр назвал программу Prioritised Ukraine Requirements List (PURL, "Список приоритетных потребностей Украины").

Тем временем глава итальянского кабмина Джорджа Мелони предложила дать Украине гарантии безопасности без приема в Североатлантический альянс, обязав членов НАТО в течение суток согласовать военную поддержку киевского режима, если Россия возобновит боевые действия.