Стало известно о смертельных ловушках на пути исчезнувших Усольцевых

Почти месяц прошел с момента исчезновения семьи Усольцевых в красноярской тайге. 28 сентября Сергей и Ирина вместе с пятилетней дочерью Ариной и 12-летним корги ушли в поход к горе Буратинка и не вернулись.

Их активно искали две недели. 12 октября масштабные поиски приостановили, сейчас на месте работают лишь небольшие группы спасателей. Поиски потерявшейся семьи уже признали самыми беспрецедентными и масштабными в Красноярском крае. При этом не только из-за количества задействованных поисковиков, но и по погодным условиям, рельефу местности, срокам и другим факторам, рассказал РИА Новости представитель регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

Тем временем, история с исчезновением семьи Усольцевых обрастает все новыми подробностями, слухами и фейками. Накануне сообщалось, что занятых в поисках волонтеров и сотрудников МЧС заставляли подписывать соглашения о неразглашении информации. Позднее эту информацию опровергли как сами волонтеры, так и в Следственном комитете.

Не подтвердили в СКР и сообщения о том, что в квартире Усольцевых якобы обнаружили новые улики, из-за которых возобновились поиски. Как заявила изданию "Аргументы и факты" представитель управления ведомства по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова, новых зацепок нет, следствие исключает криминальные версии исчезновения и по-прежнему склоняется к версии несчастного случая.

Свои версии продолжают выдвигать и походники. Так в интервью "ТВ Центру" исследователь тайги с 10-летним стажем предположил, что семья Усольцевых стала жертвой диких зверей. Если бы они были живы, то попытались бы подать какой-нибудь знак, но этого не произошло.

"На кадрах с места поисков семьи курум в снегу, а это крайне опасное занятие — ползать по скользким камням, да еще с ребенком и собакой", - сказал мужчина.

О сложном рельефе местности заявил и гид из Красноярского края Алексей Исиченко. По его словам, на маршруте семьи Усольцевых были смертельные ловушки — россыпи гигантских валунов и провалы, глубина которых может составлять до пяти метров.

"Тысячи камней и курумников — провалов глубиной два, три и пять метров. Там можно легко ногу подвернуть и даже упасть в провал, тем более в условиях испортившейся погоды", - сказал Исиченко.

Накануне волонтеры рассказали, что им удалось обнаружить в районе поисков множество следов и останков диких животных. По мнению охотника Василия Федюнина, тела Усольцевых, если предположить, что они все же погибли, а не сбежали за границу, могли привлечь внимание диких зверей.