ВС России нанесли удар по украинским объектам энергетики и транспорта

ВС России за минувшие сутки нанесли удар по украинским энергетическим и транспортным объектам, а также местам хранения ударных дронов.

Поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 140 районах, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

Наши военные использовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию для ударов по вражеским целям.

Средства ПВО за сутки сбили одну управляемую авиационную бомбу и 137 бесплотников самолетного типа.