Тысячи военных примут участие в учениях НАТО в Румынии и Болгарии

В Румынии и Болгарии стартовали очередные учения Североатлантического альянса. Маневры военных НАТО под названием Dacian Fall ("Дакийская осень") продлятся с 20 октября по 13 ноября.

Как уточняет ТАСС, в учениях задействованы более 5 тысяч военных с 1,2 тысячи единиц боевой техники из десяти стран альянса. Местом проведения маневров выбраны полигоны в Румынии и Болгарии. Целью учений заявлено укрепление интеграции сил НАТО на восточном фланге.

В сентябре в российском посольстве в Бухаресте рассказали "Известиям", что Румыния под предлогом необходимости "военного сдерживания" России выступает за дальнейшее наращивание сил на восточном фланге НАТО, в том числе — через увеличение присутствия иностранного контингента на своей территории.

Кроме того, в воздушном пространстве Северного моря при участии 14 стран прошли ежегодные учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon ("Стойкий полдень"). При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уверял, что это не связано "ни с какими актуальными мировыми событиями".