Верховная рада Украины во вторник, 21 октября, в очередной раз приняла законопроекты о пролонгации действия военного положения и всеобщей мобилизации.

Согласно документам, принятым украинским парламентом, военное положение и мобилизация на Украине продлятся как минимум до 3 февраля 2026 года. Такие пролонгации производятся в стране регулярно с начала российской специальной военной операции.

Ранее бывший главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный посетовал на то, что обещания западных государств по поддержке Киева не содержат указания конкретных сроков и гарантий оказания помощи. Политик также отметил, что киевский режим важен Европе только с точки зрения "частичного использования боевого опыта и помощи в войне с Россией".

Глава венгерского правительства Виктор Орбан заявил, что суверенитет Украины закончился после того, как она лишилась пятой части своей территории. Политик подчеркнул, что если "завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено".