В Москве представили инновационный тест, позволяющий обнаружить рак на самой ранней стадии

В роботизированной станции происходит дозирование биообразцов и реагентов на специальную плашку, происходит смешивание реагентов и реакция. Далее плашку помещают в прибор, который по интенсивности вспышки определяет уровень онкомаркера в крови пациента. Главный плюс метода - его простота и высокая точность. Тест ищет в крови особые следы опухоли - те самые полисахариды, которые появляются на поверхности раковых клеток, где бы те ни находились. Эти следы часто невозможно разглядеть даже на самом современном снимке КТ или МРТ.

"Многие знают, что такое стволовые клетки, что организм развивается из стволовых клеток. Рак, когда клетка перерождается в раковую, тоже проходит через процесс образования такой псевдостволовой клетки. И признак этого в виде специфического сахарного покрытия, молекул, которые выделяет данная клетка, мы можем определять", - говорит Сергей Цуркан, кандидат фармакологических наук, соразработчик онкомаркера.

Современные лабораторные методы могут диагностировать уже сформировавшуюся опухоль. Новый же тест ищет не саму опухоль, а общий признак опасности, который характерен для большинства видов рака. Он не ставит диагноз и не указывает, где именно искать. Но он подает сигнал тревоги тогда, когда у человека ещё ничего не болит и нет никаких симптомов. На стадии, которую онкологи называют "шепотом рака". Если тест показал риск - это гарантированный повод пройти углубленное обследование и, если нужно, начать лечение немедленно.

Уже сегодня такие тесты делают в коммерческих клиниках. Проект поддержал Московский инновационный кластер.

"Мы сейчас внедряем наш тест в диспансеризацию крупных корпораций, чтобы вовремя выявлять рак у сотрудников, сохранять им жизнь и давать возможность работать на предприятии", - отмечает Олег Крейденко, генеральный директор "Онкодиаг".

Метод уже проверяют на практике. В одной из московских клиник тест прошли 50 пациентов. У пятерых он выявил рак на самой ранней стадии. Это прямое доказательство, что система работает не только в теории. В будущем такой анализ может стать такой же обычной процедурой, как измерение давления или уровня сахара в крови. А значит, сможет спасать тысячи жизней за счет сверхранней диагностики.

Точность метода, по словам создателей, достигает 90%. А это значит, что теперь возможно находить очень маленькие, только зарождающиеся опухоли. в этом и есть главный прорыв. Ведь основное правило в онкологии - вовремя диагностировать.