Специалисты начали готовить столицу к зимнему сезону

На дворе - золотая осень. А Москва вовсю готовится к нежной и многоцветной весне. Озеленители работают не покладая рук и луковиц. Благодаря их заботе в следующем году столицу украсят более 15 миллионов тюльпанов. И именно сейчас - самое время их высаживать.

"Температура средняя уже ниже 10 градусов, а это прекрасное время для того, чтобы посадить тюльпан в городскую луковицу. Для того, чтобы она укоренилась до наступления заморозков. И уже весной, пройдя все стадии охлаждения, стадии формирования бутона, уже вышел здоровый, красивый тюльпан", - говорит Елена Назарова, главный агроном ГБУ "Озеленение".

Процесс тщательно подготовлен, продуман и автоматизирован. У каждой столичной клумбы - свой узор и цветовая гамма. Согласно полученным заявкам с гигантского склада отгружаются луковицы именно тех сортов, размеров и цветов, которые нужны. Разнообразие выбора приводит в восторг даже специалистов.

Высаженные луковицы надежно укрывают и декорируют , чтобы они благополучно перезимовали. Не менее бережно готовят к холодам городские скульптуры. Во всемирно знаменитом парке усадьбы Кусково каждый квадратный метр - историческая ценность. А мраморные изваяния не имеют аналогов. Петр Борисович Шереметев собирал их почти 40 лет. У каждой скульптуры есть свой защитный футляр, чтобы заморозки и дожди не разрушали драгоценный материал.

"Зимой влага попадает в микротрещины в мраморе. При замерзании, как мы знаем, вся влага расширяется, лед расширяется в объеме. И на скульптуре появляются уже более существенные трещины. Что для ее сохранности очень плохо", - объяснила Иулиания Дворкина, младший научный сотрудник отдела "Усадьба Кусково", хранитель фонда скульптуры.

Благодаря специальным щитам и особому микроклимату за работу итальянских мастеров можно не переживать. Более сотни античных скульптур прекрасно перезимуют.

Что касается праздничного настроения, то оно уже на пути в столицу. На улицах появились первые новогодние елки. Самая большая на данный момент установлена перед входом в Парк Горького. Пока она, конечно, выглядит немного грустно, но еще немного - и появятся украшения, яркая иллюминация, символы наступающего года. А то, что на дворе еще октябрь, вопросов ни у кого не вызывает. Ведь важен не только сам праздник, но и его предвкушение.