На ВДНХ открылась выставка "Железнодорожная модель"

Для середины 19 века скорость фантастическая. С выпуска первых серийных паровозов на Александровском заводе под Санкт-Петербургом 180 лет назад началась история отечественного локомотивостроения. На достоверной модели можно рассмотреть даже метелки, привязанные к первому составу.

"Смазывались они говяжьим салом. Впереди была метла. Она очищала путь перед паровозом от снега, от случайных предметов. Для освещения фонари заливали подсолнечным маслом. При отправлении помощник-машинист должен был некоторое время бежать возле паровоза, дергать за рычаг специально, чтобы спустить воду из цилиндров, и на ходу в него прыгать", - рассказывает Алексей Вульфов, председатель Всероссийского общества любителей железных дорог.

На ВДНХ в "Гараже особого назначения" вся история железных дорог в моделях, многие из которых мастера создавали по чертежам и черно-белым фотографиям. Но главный экспонат - крупнейший в России мир железной дороги в миниатюре. Ландшафт и сами поезда - ручной работы.

Свой электровоз 1970-х годов моделист из Свердловска Никита Третьяков создавал четыре года. Все достоверно - вплоть до ржавчины и копоти.

"Модель является цифровой. Она оснащена цифровым декодером и платами освещения. Что это значит? Помимо того, что электровоз у нас едет, он может издавать звуки. Можно включить переговоры локомотивной бригады. Также, соответственно, можно увидеть, что у него включается прожектор, включаются буферные огни, подсветка кабины и экипажного отделения", - говорит он.

Длина макета - более 300 метров. Состоит из 148 модулей, который собирали команды моделистов из разных городов. Мир из стекла, пластика, проволоки и природных материалов - в основном выдуманный. Но есть реальная станция Хоста и в миниатюре воссоздан Инкерманский пещерный монастырь.

"Моделист выступает здесь в роли и проектировщика, и разработчика. А потом уже в конечном итоге и самого исполнителя задуманной идеи. Ведь он как только задумал что-то делать, он должен еще разработать технологическую карту, как это все осуществить, как это все должно появиться в конечном итоге", - указал Олег Сергеев, педагог Лаборатории железнодорожного моделизма.

На этой железной дороге даже время течет по-особенному. Здесь оно не московское, а специально рассчитанное - модельное. Ускоренное в шесть раз. Именно по нему составлено расписание движения и остановок крошечных составов. На каждой станции есть дежурный, который переводит стрелки и следит за безопасностью.

Посетители выставки смогут прокатиться по узкоколейной дороге в качестве машиниста и пассажира дореволюционного трамвая. Рассмотреть паровоз - рекордсмен книги Рекордов Гиннеса. А еще услышать, как раньше на вокзалах звонил колокол.